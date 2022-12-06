ÇTB Başkanı Yılmaz: “Fındık için ortak çalışmalar yapılmalı”

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındığın dünya pazarında hak ettiği değeri alabilmesi, hem dünya pazarında hem de Türkiye’de katma değerli bir ürün olarak kullanımının yaygınlaşması için akıl birliği ile ortak çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve beraberindeki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve İlhan Peker ile birlikte, oda organ seçimleri sonucu yeniden başkan seçilen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yılmaz ve Murzioğlu gerçekleşen ziyarette oda ve borsa seçimleri ile Samsun ve Çarşamba’nın ticari hayatını istişare etti. 2022 yılının son aylarında gerçekleşen oda ve borsa organ seçimlerini değerlendiren Yılmaz, “Bir kez daha güven tazeleyen Samsun TSO Başkanımız Murzioğlu ve Meclis Başkanımız Haluk Akyüz’ü tebrik ediyor, Samsun’a sundukları hizmetlerinde başarılar diliyorum, yeni dönemde de, Ticaret Odamız ile sürdürdüğümüz başarılı ilişkilerimize devam ederek şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette Başkan Yılmaz ve Murzioğlu, Samsun’un ticari hayatı için büyük bir öneme sahip olan fındığın dünya pazarında daha hak ettiği değeri alabilmesi ve hem dünya pazarında hem de Türkiye’de katma değerli ürün olarak kullanımının yaygınlaşması için akıl birliği ile ortak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası Başkan Yılmaz, Başkan Murzioğlu’na Çarşamba’nın fındığını, Meclis Başkanı Hacı Toraman da Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz’e Çarşamba’nın yumurta topuk ayakkabısının minyatürünü hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Murzioğlu, güven tazeleyerek yeniden ÇTB Başkanı seçilen Kazım Yılmaz ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diledi.