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Covid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

Covid-19 salgını ile daha önce farklı hastalıklarda kullanılan PCR testi ve antikor testleri kişilerin gündelik hayatında önemli rol almaya başladı.

SAMSUN 07.12.2021, 13:20
Covid-19 test sonucunu aynı gün öğrenmek mümkün

Covid-19 salgını ile daha önce farklı hastalıklarda kullanılan PCR testi ve antikor testleri kişilerin gündelik hayatında önemli rol almaya başladı.

Testler konusunda merak edilen soruları cevaplayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Covid-19’lu hastaya temas durumunda, ameliyat öncesi ya da bir cerrahi operasyon işlemi öncesinde test yaptırmanın sağlık açısından faydalı olacağını vurgulayarak test sonuçlarının aynı gün alınmasının mümkün olduğunu söyledi.

PCR testi virüsü belirler

PCR (polymerase chain reactionpolimeraz zincir reaksiyonu) testinin korona virüs salgını nedeniyle sık sık gündeme gelen bir test olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR yöntemin adıdır. PCR; vücutta herhangi bir virüs ya da bakterinin adedi çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir. Çok uzun yıllardır kullandığımız PCR; hepatit B, hepatit C, HIV gibi virüs miktarının çok önemli olduğu durumlarda da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Koronavirüste de miktarının çok az olduğu durumlarda da ortaya çıkarılması gerekir ki tedaviye başlanabilsin. Özetle PCR yöntemi; vücut sürüntü yöntemleri ile çalışılan yani üst solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir genetik testtir. Koronavirüs PCR testi ile bu virüsün varlığı, kişinin virüse maruz kalıp kalmadığı saptanmaktadır” şeklinde konuştu.

Temaslı her birey PCR testi yaptırabilir

PCR testinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “PCR testi, kulak temizleme çubuğuna benzer yapıda; iki ucu pamuklu uzun bir çubuk yardımıyla burun ve boğazdan sürüntü alınarak yapılır. Hastalık belirtisi gösteren veya hasta bir kişiyle temas eden herkese PCR testi yapılabilir. Herhangi bir yaş kriteri yoktur. Hastanemizde yapılan PCR testi ile sonuç aynı gün içerisinde belli olmaktadır” diye konuştu.

Hastalık belirtileri göz ardı edilmemeli

Hangi durumlarda testin yapılması sorusunun önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şu bilgileri paylaştı:

“Hastalık belirtilerinden kuru öksürük, ateş, ishal, vücut ağrısı ve koku-tat kaybı gibi belirtiler hissettiğiniz zaman hastalığınızın tespiti ve tedavisi için test yaptırmanız önemlidir. Covid-19’lu hastayla temasta bulunduğunuzda yakın zamanda görüştüğünüz ve temas kurduğunuz kişilerden testi pozitif çıkan olduysa hastalık size de bulaşmış olabilir. Bu sebeple geç kalmadan test yaptırırsanız hem tedaviye geç kalmamış hem de hastalığın yayılmasını engellemiş olursunuz. Ameliyata girecekseniz; herhangi bir cerrahi operasyon ya da işlem yaptıracaksanız, öncesinde test yaptırmanız sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Yurt dışına çıkacağınız zaman bazı ülkelere giriş için de korona virüs testi istenmektedir. Bu ülkelere gideceğiniz zaman test yaptırıp sonucunuzu vakit kaybetmeden alabilirsiniz.”

Antikor testi enfeksiyonun seyrini izlemeye yardımcı olur

Birçok hastanın antikor testinin ne olduğu sorusuna yanıt aradığını kaydeden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Antikor testi, kişiden alınan kan örneğinde belirli bir antikorun varlığının saptanması ya da varsa miktarının belirlenmesi işlemidir. Bazı antikor testleri belirli bir antikor türüne odaklanır. Antikor, vücutta yabancı maddelere karşı savaşan proteinlerdir. Antikorlar, yabancı maddeleri vücuttan atmak için onlara bağlanır ve bağışıklık sistemi için kompleksler oluşturur. Örnek vermek gerekirse, en çok yapılan antikor testleri IgM, IgG ve IgE’dir. Antikor testlerinin yapılma amacı en genel şekli ile şunlardır; belirli bir mikroorganizmaya karşı gelişen bağışıklık durumunu değerlendirmek, belirli bir enfeksiyonun seyrini izlemek, bulaşıcı bir antijene maruz kalma durumunu değerlendirmek, transfüzyon reaksiyonu ya da nakledilen bir organın vücut tarafından reddedilme nedenlerini araştırmak; alerji, hepatit, HIV, karaciğer hastalıkları, frengi, lupus, tiroit ya da otoimmün bozukluklardan kaynaklanan problemleri teşhis etmek. Antikor testi çeşitleri, vücudunda daha önce mikroorganizmaya temas eden veya temas ettiği düşünülen kişilere uygulanır” ifadelerini kullandı.

Antikor testi ile bağışıklık durumu tespit ediliyor

Antikor testinin, korona virüs pandemisi nedeniyle son dönemde oldukça sık duyulmaya başlanan bir test haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Salgın nedeniyle tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın yayılmasının önleme çalışmaları kapsamında antikor testleri yaparak özellikle yeni tip korona virüse karşı bağışıklığı olan kişiler tespit edilmeye başlanmıştır. Covid-19 için geliştirilen antikor testleri, öncelikle enfekte olmuş ve sonrasında da iyileşmiş hastaların kanlarında mevcut virüse karşı oluşan antikorların tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, enfekte olmuş ancak semptom göstermemiş kişilerin belirlenmesi için de antikor testlerine başvurulmaktadır. Antikor testi Sağlık Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Tüm bu testler hastanemizde yapılmakta ve aynı gün kişi test sonucunu alabilmektedir. Herhangi bir Covid şikâyetinde veya Covid-19 olduğu saptanan biriyle temas edildiğinde mutlaka hastaneye gidilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.

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