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Çölyak hastalarına ’glütensiz gıda’ desteği

Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini yoğun şekilde sürdüren Canik Belediyesi, ilçedeki çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlara “glütensiz gıda” yardımında bulunuyor.

SAMSUN 21.04.2022, 14:06
Çölyak hastalarına ’glütensiz gıda’ desteği

Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini yoğun şekilde sürdüren Canik Belediyesi, ilçedeki çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlara “glütensiz gıda” yardımında bulunuyor.

Ramazan ayında sosyal yardım hizmetlerini yoğun şekilde sürdüren Canik Belediyesi, ilçedeki “çölyak” hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlara özel “glütensiz gıda” desteği sağlıyor. Çölyak hastalığının glütene karşı ölümcül derecede alerjik reaksiyonlar vermesine sebep olduğunu dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına özel gıda desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Çölyak hastaları için glüten içermeyen özel gıdalar

Çölyak hastalarının her ürünü tüketemediğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak gıda kolisi yardımımız her zaman oluyordu. Ramazan ayında bu yardımlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bununla birlikte ilçemizdeki çölyak hastası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadık ve onlar için özel gıda kolileri hazırladık. Çölyak hastaları her ürünü tüketemediğinden glüten içermeyen özel ürünlerden oluşan bu gıda kolilerini bu hastalarımız için temin ederek onlara ulaştırıyoruz. Bu anlamda sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuz Samsun Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Dernek yetkililerinin değerli görüşleri bu kampanyamız için atacağımız adımlarda büyük önem taşıyor” dedi.

Hastalar başvuru yapabilir

Çölyak hastalığının insanların yaşam kalitesini çok olumsuz etkilediğini dile getiren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çölyak hastaları için hazırlanan gıda kolilerinin piyasada bulunmayan özel ürünlerden oluştuğunu söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde ihtiyaç sahibi çölyak hastalarımız Belediyemize başvuru yaparak onlar için hazırladığımız gıda kolilerinden temin edebilirler. Bunun için Belediyemizin Sosyal Yardım birimine başvurmaları ya da telefonla ulaşmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Sosyal yardım hizmetleri aralıksız sürüyor

İlçedeki sosyal yardım hizmetlerini yıl içinde aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Ramazan ayında da bu hizmetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Ramazan’ın kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “İdareciler olarak bizler görevli olduğumuz hizmet sınırları içindeki tüm vatandaşlarımızı gözetmekle sorumluyuz. Onlara maddi manevi her türlü desteği sağlamakla görevliyiz. Özellikle Ramazan ayının getirdiği bereket ve manevi güçle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşmaya hız verdik. Bu yardımların sürdürülebilir olması adına Sosyal Yardım birimi ekiplerimizle geceli gündüzlü çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Çölyak hastalığı, ince bağırsağın besin emilimi özelliğini kaybetmesi sonucu vücudun glüten içeren gıda maddelerine gösterdiği alerjik reaksiyon olarak tanımlanıyor. Bu yüzden glüten içermeyen gıdaların tüketimi çölyak hastaları için hayati önem taşıyor.

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