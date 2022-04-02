Çocuklarında bu belirtiler olanlar dikkat

Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, özellikle 6 aydan sonra bebeğin onunla konuşan kişinin yüzüne bakmaması, sese sesli cevap vermemesi, göz temasının ve karşılıklı gülümsemenin az olması, tuhaf duruş biçimi, aşırı pasif, sessiz veya huzursuz olması durumunun otizm belirtileri olabileceğini söyledi.

Liv Hospital Samsun ailesi 2 Nisan Dünya Otizm Günü’nde “Otizm Farkındalığı İçin Boya” etkinliği düzenledi. Tüm doktor ve personeline “Otizm hastalık değil, farklılıktır” yazılı tişört ve boya hediye eden Liv Hospital Samsun yönetimi, tişört boyama etkinliği düzenledi. Boyadıkları tişörtleri Dünya Otizm Günü’nde giyen Liv doktor ve yöneticileri renkli görüntüler sergiledi.

“Bu belirtiler varsa uzmana başvurun”

Otizm tedavisinde erken teşhis ve tedavi çok önemli olduğuna dikkat çeken Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, özellikle 6 aydan sonra bebeğin onunla konuşan kişinin yüzüne bakmaması, sese sesli cevap vermemesi, ismi ile çağırılınca bakmaması, göz temasının az olması, karşılıklı gülümsemenin az olması, gevşek bir çocuk olması, tuhaf el hareketleri, tuhaf duruş biçimi, beslenmede seçicilik, aşırı pasif ve sessiz veya aşırı huzursuz olması belirtilerinden bir ikisinin görülmesi halinde bebekte otizm gelişme ihtimalinin olduğundan söz edebileceğini ifade etti.

“Bize düşen otizme dikkat çekmek”

Bebeklerinde bu durumlardan biri veya birkaçının görülmesi halinde mutlaka bir çocuk psikiyatrisi hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edildi. Her yıl, Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bizlere düşen görev ise bugün farkındalık oluşturmak ve otizme dikkat çekmek” şeklinde konuştu.