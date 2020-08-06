Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
BÜYÜK ANADOLU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOKTORLARI ÇOCUKLARIN OKUL BAŞARISINDA BÜYÜK ETKİSİ OLAN BAZI SAĞLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ OLARAK ERKEN MÜDAHALENİN UYGUN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. ÖZELLİKLE ÇOCUK SAĞLIĞI MUAYENESİ, KULAK BURUN BOĞAZ MUAYENESİ, GÖZ MUAYENESİ VE ÇOCUK PSİKİYATRİSİ MUAYENESİ GİBİ ÇOCUKLARDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK SORUNLARININ ERKEN ZAMANDA MÜDAHALENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTEN UZMAN DOKTORLAR, YAPILACAK OLAN BU KONTROLLERİN, ÇOCUĞUN SAĞLIKLI, VERİMLİ VE BAŞARILI BİR DERS YILI GEÇİREBİLMESİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM ARZ ETTİĞİNİ DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ SAYESİNDE ÇOCUKLARDA OLASI ORTAYA ÇIKABİLECEK SAĞLIK PROBLEMLERİNİ DAHA ERKEN DÖNEMDE BELİRLENEREK HEM DAHA CİDDİ SORUNLARIN OLUŞUMU ÖNLENEBİLİR HEM DE ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISI ARTIRILABİLDİĞİNİ BELİRTTİLER. BU MUAYENELER ESNASINDA YAPILACAK TETKİKLERDE "TAM KAN SAYIMI - DEMİR, DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ - FERRATİN - VİTAMİN B12, VİTAMİN, D - SERBEST T4 VE TSH" DEĞERLERİNE DE BAKILACAĞINDAN OLUŞABİLECEK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINDA ERKEN TANISINDA ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULADILAR.
Uzmanlar, okul başlamadan çocuğun tüm sağlık kontrollerinin yapılması konusunda uyarılarda bulundular.
Okulların açılmasına günler kala uzmanlar ailelerinin bu süreçte mutlaka çocuklarının sağlıklarıyla ilgili olarak özellikle, çocuk genel sağlığı muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi, göz muayenesi ve çocuk psikiyatrisi muayenesinin ihmal edilmemesi uyarısını yaptılar.
Büyük Anadolu Hastaneleri çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorları çocukların okul başarısında büyük etkisi olan bazı sağlık sorunlarıyla ilgili olarak erken müdahalenin uygun olabileceğini söyledi. Özellikle çocuk sağlığı muayenesi, kulak burun boğaz muayenesi, göz muayenesi, çocuk psikiyatrisi muayenesi gibi çocuklarda oluşabilecek sağlık sorunlarının erken zamanda müdahalenin önemli olduğunu belirten uzman doktorlar, "Yapılacak olan bu kontroller, çocuğun sağlıklı, verimli ve başarılı bir ders yılı geçirebilmesi açısından büyük önem arz eder. Düzenli sağlık kontrolleri sayesinde çocuklarda olası ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini daha erken dönemde belirlenerek hem daha ciddi sorunların oluşumu önlenebilir hem de çocuğun okul başarısı artırılabilir. Bu muayeneler esnasında yapılacak tetkiklerde ‘tam kan sayımı - demir, demir bağlama kapasitesi - ferratin - vitamin B12, vitamin, D - serbest T4 ve TSH’ değerlerine de bakılacağından oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarında erken tanısında önemlidir. Yine çocuklarda yaşanan kulak, burun, boğaz ve görme problemleri, ders başarısını etkileyebilir. Göz bozuklukları konusunda önlem alınmadığında, çocuk okulda tahtayı iyi göremez ve dersleri takip edemez. Bu anlamda okula başlamadan önce çocuğunuzun tüm sağlık kontrollerini yaptırarak yeni öğretim yılını daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmesine destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
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