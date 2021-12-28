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Çocuklarda görme sorunu okul başarısını olumsuz etkileyebilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, çocuklarda oluşabilecek görme sorununun, eğitim-öğretim hayatını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

SAMSUN 28.12.2021, 10:21
Çocuklarda görme sorunu okul başarısını olumsuz etkileyebilir

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, çocuklarda oluşabilecek görme sorununun, eğitim-öğretim hayatını olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Okul çağı çocuklarında sıklıkla karşılaşılan bir görme bozukluğu ‘miyopi’ye karşı uyaran Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Sağlıklı bir gözün yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlaması beklenir. Fakat bazı durumlarda gözlerimizin çeşitli nedenlerle, belirli mesafeleri görememesi dikkate alınması gereken bir durumdur. Gözde oluşan sağlık problemlerinden biri de ’miyopi’dir. Miyopi gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği olarak ifade edilir. Miyopi kelimesi Latince ‘kapalı göz’ kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

Halk arasında uzağı görememe olarak bilinen kırma kusuru olan Miyop, çocuklarda da sıkça görülmektedir. Uzağı görmede zorluk, gözleri kısarak bakma, daha fazla odaklanmaya çalışmaktan dolayı göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi belirtilerle karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Miyopi belirtileri ve tedavisi

Miyopi belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Candan Karaca, “Özellikle eğitim hayatında başarıyı etkileyen bir neden olarak karşımıza çıkan bu sağlık sorunuyla çocuklar yakını net görürler ancak uzaktaki objeleri, örneğin okulda tahtayı bulanık görebilirler. Bu anlamda ailenin çocuklarını belirli periyotlarda göz kontrolünden geçirmeleri büyük önem arz etmektedir. Göz ölçümü ve damlalı muayene ile uzman bir göz hekimi tarafından teşhis edilerek tanısı konulmaktadır. Tanı sonrası doktorunuz uzak mesafeleri daha net görebilmek için tedavi amaçlı kontakt lens, mercekli gözlük verebilir. Bunun dışında doktorunuz gerekli görürse lazer tedavisini de uygun görebilir" diye konuştu.

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