Çocuklarda görme problemleri

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, "Gözde ağrı, karıncalanma, kırık ve bulanık görme gibi şikayetleri bulunan kişilerin hiç vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, çocukların görme problemleri için anne ve babaların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çocuklarda görme sorununun özellikle okul başarısındaki etkisine dikkat çeken Opr. Dr. Candan Karaca, okuma yaparken görme bozukluğu, tahtayı görememe gibi durumların çocukları etkilediğini söyledi.

Çift görmeler yaşanabilir

“Kişiler gözlerinde problem olduğunu nasıl anlar?” sorusunu yanıtlayan Opr. Dr. Karaca, "Kişi görme sorunu olarak ilk önce bulanık ve kırık kırık görme olarak görebilir. Bununla birlikte ağrı ve çift görme dediğimiz durumla karşı karşıya kalabilir. Kişinin ara sıra bir gözünü kapatarak iki göz arasındaki netlik farkına mutlaka bakması gerekmektedir. Bir gözünde diğerine göre farklılıklar oluşursa bunu dikkate almak gerekmektedir. Yine özellikle yaşlı hastalarımızda karşıya karşıya kaldığımız görme sorunu ise, karşısındaki kişinin yüzünü bulanık görmesidir. Şeker hastalarında sıkça gördüğümüz ani bulanık görmelere de gözün arasında bulunan görme merkezindeki, ödem gibi sorunlar neden olabilir. Bu görme sorunlarını yaşayanlar mutlaka acil bir şekilde göz hekimine gitmeli tedavisini olmalıdır. Unutmayalım ki önce kendi sağlığımızdan biz sorumluyuz” diye konuştu.