Çocuklara trafik bilinci aşılanıyor

Çarşamba Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca çocuklara trafik kurallarını aşılamak ve bilinçli yayalar olmalarını sağlamak amacıyla ilk olarak 2021 yılında hayata geçirilen trafik eğitim parkuru, 2022 yılında da devam etti. 21 Kasım 2022, 11 Ocak 2023 tarihleri arasında Çarşamba Gençlik ve Spor Merkezi’nde çocuklara uygulamalı olarak trafik eğitimi verilirken, 37 okuldan bin 800 öğrenci parkurdan yararlandı.

Trafik eğitim parkuru ile çocuklar ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlarla tanışıp trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldular.

Trafik eğitim parkurunun çocuklar adına çok yararlı bir proje olduğunun altını çizen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlk olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz trafik eğitim parkurumuz ile binlerce öğrencimize trafik eğitimi verdik. Bu yıl da Çarşambamızın 37 farklı okulundan bin 800 öğrencimiz bizzat uygulamalı olarak yaya önceliğini, kavşak geçişini, tüm trafik kurallarını öğrenme imkanı buldular. İlçemizdeki paydaş kuruluşlarımız ile güzel bir projeyi devam ettirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilinçli yayalar, bilinçli çocuklar, bilinçli gençler Çarşamba’mızı daha da ileriye taşıyacak" dedi.