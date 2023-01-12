Çocuklar ve gençler geleceğe hazırlanıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocuklar ve gençleri bilgi ve becerilerle donatarak yarınlara hazırladıklarını söyledi.

Canik Belediyesi’nin çocuklar ve gençler başta olmak üzere ilçedeki her yaş grubundan vatandaşlar için düzenlediği eğitim çalışmaları yoğun ilgiyle devam ediyor. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) ve Hanım Konakları’nda istihdama yönelik mesleki eğitimlerine devam eden Canik Belediyesi, ilçedeki çocuklar ve gençlere yönelik bilim ve teknoloji alanında eğitimler gerçekleştiriyor.

Bilim ve teknolojiyle buluşuyorlar

İlçedeki gençlere bilim ve teknoloji alanında uygulamalı bir şekilde eğitim verildiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki gençlerimizin bilim ve teknoloji ile buluşturmak, bu alanda çalışmalar gerçekleştirmeleri adına eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde hayata geçirdiğimiz TEKNOCANİK Hava Araçları Eğitim Projesi kapsamında gençlerimize temel havacılık ve model roket eğitimleri veriyoruz. Uygulamalı bir şekilde eğitim alan gençlerimiz deneyimleyerek öğreniyor, kendilerini geliştiriyor. İlçemize kazandırdığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde eğitimlerimiz öğrenci seçme sınavlarının tamamlanmasının ardından başlayacak. Keşif Kampüsümüz keşif alanları, uygulama alanları, atölyeleri ve laboratuvarlarıyla gençlerimiz ve çocuklarımıza hizmet edecek. Çocuklarımız ve gençlerimizi bilgi ve beceriyle donatacak, yarınlarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz” dedi.

İstihdama katkı

Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (CAMEK) ve Hanım Konaklarında istihdama yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “Vatandaşlarımızın istihdamına yönelik mesleki eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. CAMEK’te ve Hanım Konaklarımızda alanında uzman eğitmenlerimizle vatandaşlarımıza uygulamalı ve teorik olarak eğitim veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan vatandaşlarımız eğitim aldıkları alanda sertifika sahibi oluyor. Bugüne dek yüzlerce vatandaşımızın meslek sahibi olmasını sağlayarak istihdamlarına katkı sağladık. Uygulamalı eğitim alanlarımız ve özel eğitim modüllerimizle vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmaya, istihdamlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocuklar doğada öğreniyor

Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulunu ilçeye kazandırdıklarını, gençler ve çocukların burada doğa eşliğinde eğitim aldıklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Ülkemizin ilk devlet destekli orman okulu olma özelliğine sahip olan Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulumuzu ilçemize kazandırdık. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada doğa ile iç içe bir şekilde eğitim alıyor. Kendileri için oluşturduğumuz sera alanlarında ata tohumu ekip, öğretmenlerimiz ile birlikte sebze ve meyve yetiştiriyor. Öğrencilerimiz Canik Orman Okulumuzun bahçesinde oluşturduğumuz fırında öğretmenleri gözetiminde ekmek pişiyor, yetiştirdikleri meyvelerle organik reçel yapıyorlar. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız burada doğayı doğada öğrenip, yeni beceriler kazanıyor” şeklinde konuştu.