Çocuklar Ramazan coşkusunu Canik’te yaşayacak

Canik Belediyesi, düzenlenecek etkinliklerle ilçedeki çocuklara farklı bir Ramazan coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor.

Canik Belediyesi, ‘Mahallemde Ramazan Etkinlikleri’ adıyla düzenlenecek etkinliklerle ilçedeki çocuklara farklı bir Ramazan coşkusu yaşatmaya hazırlanıyor. Çocuk oyunları, animasyon gösterileri ve eğlencelerin yanı sıra Karagöz-Hacivat, Meddah, Kavuklu ile Pişekar gibi geleneksel Türk tiyatrosu örneklerinin yer alacağı etkinlik programı Ramazan ayı boyunca her hafta sonu ayrı bir mahallede devam edecek.

“Canik’te Ramazan başka güzel”

Amaçlarının Ramazan coşkusunu çocuklara farklı şekilde yaşatmak olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın, Ramazan ayını daha coşkulu, daha eğlenceli geçirmeleri adına ‘Canik’te Ramazan başka güzel’ dedik ve ‘Mahallemde Ramazan Etkinlikleri’ adıyla bu etkinlikleri düzenlemeye karar verdik. Amacımız onlara Ramazan coşkusunu, mutluluğunu daha farklı duyurmak, hissettirmek ve farklı bir ay yaşatmak. Geçen yıl pandemi nedeniyle Ramazan ayımız biraz buruk geçti. Pandemi sonrası ilçemizde düzenlemeye başladığımız sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle halkımıza, gençlerimize, çocuklarımıza eğlenecekleri, öğrenecekleri, mutlu olacakları ortamlar ve zaman dilimleri oluşturma gayreti içerisinde olduk. Toplumda kültür seviyesi yüksek, sosyal hayatla iç içe, topluma fayda sağlayan sağlıklı nesillerin yetişmesi adına bu tür etkinliklere her zaman ihtiyaç olacaktır” diye konuştu.

Canik Belediyesi’nin “Canik’te Ramazan başka güzel” sloganıyla düzenleyeceği ‘Mahallemde Ramazan Etkinlikleri’nin ilk programı 2 Nisan Cumartesi akşamı iftar sonrası Canik Kuzey Yıldızı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.