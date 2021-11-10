Çocuklar ‘ebru’yu sevdi

Samsun Bafra Cumhuriyet İlkokulunda sınıf öğretmeni Şerife Durmaz tarafından düzenlenen etkinlikte “ebru sanatı” veli ve çocukların ilgi odağı oldu.

Ebru sanatının küçük yaştaki çocuklara sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, sanatın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Cumhuriyet İlkokulu’nda, 2/C sınıfı öğrencileri, velileriyle beraber ebru yaptılar. Ebru sanatçısı Bafra Nazmiye Demirel Ortaokulunda resim öğretmeni Yasemin Ulukaya’nın eğitim verdiği öğrenciler, toz ve sıvı boyalarla su yüzeyinde rengârenk desenler oluşturup, kâğıt tuvallerin üzerine aktardı. Sudan çıkan ebru eserler, beğeniye sunuldu. Tekne başında heyecan dolu anlar yaşayan öğrenciler, evlerinin duvarlarını ebruyla süsleyecek.