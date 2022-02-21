Çocuk dostu kütüphane açıldı

Samsun’un Atakum ilçesinde "Hayallerin Gökyüzüyle Buluşmasını Sağlamak" amacıyla yola çıkan Uçurtma Vakfı işbirliğiyle kurulan rüya gibi bir kütüphane Fahrettin Ulusoy İlkokulunda düzenlenen törenle açıldı.

Hollanda ve Türkiye’de kamu yararına çalışan vakıf statüsünde üç yıldır faaliyet gösteren Uçurtma Vakfı, gönüllü 4 Türk genci tarafından kuruldu. Fahrettin Ulusoy İlkokulu Müdürü Abdullah Kamil Satıcı ile irtibata geçen vakıf, k2022 Ocak ayı içerisinde hazırlıklarına başladı. Şubat ayında Samsun’a misafir olan vakıf temsilcileri Naciye Bahadır ve Esra Tunca, okul yönetimi, öğretmenleri ve okul aile birliği ile işbirliği halinde, 10 gün boyunca çalışarak, kütüphanenin boya badana tadilat işlerini gerçekleştiler. Sonrasında yine vakıf ve bağışçıları tarafından temin edilen rafları, masaları kitapları, minderleri yerleştirdiler. Okuma bölümleri oluşturdular. Açılış günü geldiğinde çocuklara sürpriz olarak kapılarını açan bu renkli ve sıradışı kütüphane, bünyesinde pekçok kategoriden kitaplar, akıl-zeka oyunları, yardımcı kaynaklar, çalışma alanları okuma bölümleri bulunduruyor. Çocukları adeta kitapların ve okumanın sihirli dünyasına alıp götüren, onların gelişimlerine katkı sağlayan, çok sayıda yardımcı kaynakla eğitim - öğretim çalışmalarını da destekleyen Fahrettin Ulusoy İlkokulunun Çocuk Dostu Kütüphanesi, çocuklara hem öğretici hem de keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetkin, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Aktaş ve Dursun Yürükçü’nün katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışta vakıf temsilcileri Naciye Bahadır ve Esra Tunca, Fahrettin Ulusoy İlkokulu Müdürü Abdullah Kamil Satıcı, okul öğretmenleri, okul aile birliği ve eğitime gönül vermiş diğer paydaşlar hazır bulundu. Okul müdürü Abdullah Kamil Satıcı tüm katkı verenlere teşekkür etti.