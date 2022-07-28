"Çıplak Ayak" Samsun’da sahnelendi

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “Çıplak Ayak” adlı tiyatro eseri Atakum Belediyesi iş birliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Kampüsü’nde sahnelendi.

Atakum Belediyesi ve DOÇAK iş birliği ile dünya çapında beğeni toplayan ödüllü oyun Çıplak Ayak, OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü’nde gösterildi. Eser, “Göç” başlıklı etkinlik programı kapsamında Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde açılan Uluslararası Çocuk Karikatürcüleri Sergisi’nin ardından OMÜ Sahnesi’nde izleyicilerle buluştu. 1960’lı yıllarda çalışmak için Almanya’ya giden bir işçinin gerçek hayat hikayesinden tiyatroya uyarlanan eser, izleyicinin beğenisini kazandı.

Yapımcılığını Hadi Heydarvash’ın üstlendiği oyunda performansı ile göz dolduran İranlı sanatçı Hojat Moghadam ayakta alkışlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, büyük beğeni toplayan tiyatro gösterisinin ardından yapımcı Hadi Heydarvash’a ve sanatçı Hojat Moghadam’a plaket verdi.

“İzleyici kendi hikayesini yabancı oyuncudan dinliyor”

Oyunun yönetmenliğini de üstlenen sanatçı Moghadam, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye ve DOÇAK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cevat Nisbet’e katkılarından dolayı teşekkür ederek eser hakkında bilgi vererek, “Bu eser Almanya’ya giden bir Türk gurbetçinin orada ırkçılığa maruz kalmasının ve bazı kültürel farklılıklardan dolayı sorunlar yaşamasının yanı sıra kendisine ve ailesine yapılan zorbalıkların sahnelendiği bir monologdur. Burada söylemek istediğimiz şey insanoğlunun hiçbir sınırının olmaması; dil, din ve ırk farklılıklarının insanı insan yapması gerekirken aksine bizi ne denli birbirimize düşman ettiğinin görsel bir açılımıdır. İranlı bir oyuncunun bilmediği bir dili sahneden bu denli yaşatabilmesi özellikle izleyicilerin kendi milletinden birinin hikayesini, yabancı oyuncudan dinlemeleri izleyicilerin dikkatini çeken en belirgin nokta olabilir” dedi.

Yapımcı Hadi Heydarvash ise eserde ırkçılık sorununa dikkat çekildiğini belirterek, “Oyun dünyada yaşanan birçok ırkçılık problemine değinirken aslında ırkçılığın sonuçlarını ve saf hissiyatları ne denli derinden etkilediğini anlatıyor. Bu oyunun teknik kısmının en zevkli yanı ise monolog şeklinde olmasıdır" diye konuştu.