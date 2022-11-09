Çim Topu Türkiye Şampiyonası’na Alaçamspor damga vurdu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı ilk defa katıldığı Çim Topu Türkiye Şampiyonası’nda tek bayanlar ve çift bayanlarda şampiyon oldu.

7-9 Kasım tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılan Çim Topu Türkiye Şampiyonası’na ilk kez katılan Alaçamspor Bocce Takımı; tek bayanlar Selma Kalanç, çift bayanlar Büşranur Uzun ve Nur Hatun Çavuş ile şampiyonluk yaşadı. Üçlü karışık takımlar kategorisinde Türkiye dereceleri yapan Alaçamspor’dan 6 sporcusu 29 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında Avustralya’nın Gold Coast şehrinde yapılacak Çim Topu Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Köylü çocuklarının başarısı

Beden eğitim öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları bu yıl katıldıkları bütün ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar kazandılar. Samsun’u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. En son Çim Topu Türkiye Şampiyonası’nda birçok kategoride şampiyonluk yaşadılar. Alaçam’ın köylerinde yaşayan bu çocuklar çok küçük yaştan beri sporla ilgileniyorlar. Bu köy çocuklarına daha fazla destek verilirse uluslararası birçok turnuvada ülkemize şampiyonluklar getireceklerdir. Sporcularımın hepsiyle gurur duyuyorum. Avusturalyada yapılacak Çim Topu Dünya Şampiyonası’na katılacak sporcularıma başarılar diliyorum” dedi.