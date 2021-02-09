Cilt sorunlarına ’PRP’ tedavisi

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, ciltte kırışıklık, sivilce, çatlak, leke oluşumları, saç dökülmeleri gibi değişik sağlık sorunlarının tedavisinde uygulanan "PRP" hakkında bilgiler verdi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, PRP (platelet rich plasma) uygulamasına dair merak edilen soruları cevapladı. Cildiye Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, "PRP, platelet rich plasma İngilizce ismi olarak telaffuz edilmekte, trombosit, pıhtılaşma hücresi yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yönteminin ismidir. Bu işlem medikal bir uygulama olup doktorlar tarafından yapılmalıdır. PRP işlemi, kişinin kendisinden özel tüplerle alınan kanın özel bir işlemden geçtikten sonra trombositten zengin kısmının ayrıştırılarak tekrar kişinin hangi bölgede ihtiyacı varsa uygulanması işlemidir. Bu işlem saç dökülmesi tedavisinde de kullanıyoruz. İçerisinde büyüme faktörleri sayesinde, zayıflayan, incelen saç köklerinin uyarılarak tekrar kalınlaşarak sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktadır. Leke oluşumu, çatlaklar, sivilceler gibi yüz bölgesindeki tedavilerde kullanılmaktadır. Otoimmün hastalığı olan ve kanser hastalarında bu işlemi yapamıyoruz. Tedaviye uygun ise herkese yapılmaktadır" diye konuştu.