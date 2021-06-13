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Çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

SAMSUN 13.06.2021, 23:15
Çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Dededağ Mahallesi’nde 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncer D. ile Mehmet G. arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonucunda Mehmet G., silahla Tuncer D.’ye silahla ateş etti. Kurşunlardan biri Tuncer C.’ye isabet etti. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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