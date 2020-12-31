banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağdı
Aylin Sözer'in ailesi katilin
Aylin Sözer'in ailesi katilin "sevgiliydik" iddialarını yalanladı
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu
Kamuda yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu

Cihan Aktaş: “Kadın günlüklerine mahremiyet algısıyla yaklaşılıyor”

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2020 Güz Dönemi kapsamında Dr. Servet Gündoğdu’nun moderatörlüğünde Cihan Aktaş’ı ağırladı.

SAMSUN 31.12.2020, 11:22
3
Cihan Aktaş: “Kadın günlüklerine mahremiyet algısıyla yaklaşılıyor”

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2020 Güz Dönemi kapsamında Dr. Servet Gündoğdu’nun moderatörlüğünde Cihan Aktaş’ı ağırladı.

Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda “Seattle Günlüğü” başlığı altında yaptığı konuşmayla Aktaş, Seattle’a ilişkin gözlemlerini, günlük türünün özelliklerini, ilk günlük tutma tecrübelerini ve aldığı tepkileri izleyenlerin dikkatine sundu.

“Seattle’a gideceğimi hiç düşünmezdim”

"Seattle’a gitmek aklımın ucundan bile geçmezdi" diyerek sözlerine başlayan Cihan Aktaş, “Her ne kadar Seattle benim için ilginç bir şehir de olsa oraya gideceğimi hiç düşünmezdim. Çünkü biliyorsunuz 1999 küreselleşme karşıtı gösterilere zemin olmuştu. Dünya Ticaret Örgütü’nün yapacağı toplantıya karşı protestolar orada başladı ve arka planında Amerikan yerlilerinin hüzünlü hikâyesi vardı. Bununla bir kişilik göstergesi gibi merkezileşti Seattle o anlamda. Zihnimin bir kenarında elbette vardı. Sonra kızım ve damadım iş nedeniyle oraya gittiler. Sonra da anneanne olma aşamasında benim de gitmem gerekti. Çünkü kızıma yapabileceğim, yapmam gereken bir görev olarak gördüm bunu. Benim için de heyecanlı bir tecrübeydi. Anneanne olmak aklımın köşesinden bile geçmiyordu. Hep uzaklardaydı benim için, önemli bir nitelikti ya da sorumluluktu. Kızımla birlikte hazırlanacaktım bu sürece. Eşim gelemedi. Kızımın evi çok küçüktü, bunu biliyordum, yalnız gittim bundan dolayı. Heyecanlıydım, giderken de zaten her zaman için şöyle bir prensibim var, bulunduğun şartlarda ne yapabilirsen onu yap. Madem gidiyorum, Seattle önemli bir yer. Evet, orada ben bir bebekle ilgileneceğim ama kızımla damadım ikisi de çok disiplinli insanlar. Önceden zaten belli bir plan program yapmışlardı benim için. Ben günde 6-7 saat bakacaktım mesela. Geri kalan süre kendimin olacaktı. Dolayısıyla o süre içerisinde bazı çalışmalarımı sürdürüp ayrıca şehri tanıyabilecektim. Hem kızım hem de damadım bana yardımcı olacaklardı” dedi.

"2012’ye kadar hep yarı göçebe bir hayat yaşadım”

Seattle’a giderken her gün mutlaka günlük tutma fikrinde olduğunu ifade eden Aktaş, “İzlenimlerimi yazma kararlılığıyla gitmiştim ve günlük tutmak alışkın olduğum bir şeydi. Çünkü ben aşağı yukarı 2012’ye kadar hep yarı göçebe bir hayat yaşadım. Eşim İranlı, uzun yıllar İran’da yaşadım, Ardından Azerbaycan’da yaşadım dört sene. Bütün bunlar beni hep bir şekilde not tutmaya götürmüştür. Çünkü dolaşırken, yer değiştirirken -bunu Rasim Özdenören de söylemişti- bir yere kaydettiğiniz bir cümle yıllar geçtikten sonra çok büyük çağrışımlara sebep olabilecek bir kaynağa dönüşüyor” diye konuştu.

"Kadının içsel hayatını yansıtması tepki çekiyor, bu büyük bir sorun"

İlk günlük tutma tecrübesinin 1991’de, ikinci çocuğunu beklediği sıralarda olduğunu ifade eden Aktaş, “Çok kötü bir süreçti benim için. Çünkü hem ağır geçiriyordum, hem böyle karanlık bir odada yatıyordum ve aynı zamanda Birinci Körfez Krizi vardı. Bazen televizyonun karşısında yatıyordum. Yani görüntüleri fark etmek, her şey bende çok farklı bir duygu uyandırıyordu. Onun etkisiyle ‘Turuncu Günler’ diye bir kitap şekline dönüştü ve İkinci Körfez kriz günlerinde onu yayınladım ama seçerek yayınladım. Ama büyük olmasa bile tuhaf tepkiler aldığım için ikinci baskısının yapılmasını istemedim. Hamilelik döneminden söz ettiğim için birkaç yerde mide bulantıları geçtiğinden tepkiler verdiler. İşte ‘biz bunu okumak zorunda mıyız’ gibi tepkiler aldım. Genellikle bu mahremiyet yaklaşımıyla metinler yorumlanıyor, kadının iç hayatını ve sorunlarını yansıtması tepki çekiyor, bu büyük bir sorun. Kadınlar zaten bu tecrübeyi yaşıyor, erkekler de anneleri ya da eşleriyle yaşıyor. Ya da kızlarında yaşıyor. Körfez krizinin oluşturduğu kaostan mülteciler geliyor. Tuhaf bir durum var. O dönemdeki olayların sonraki yıllara da yansıyacak olan bir kaosun işaretlerini taşıyordu. Bunları algılıyordum. 1991-92-93 Demir Perde’nin çökmesiyle hepsi birbirini takip eder zaten bunlar. Bu dönem için Wallerstein, ‘Belalı bir döneme giriyoruz, bundan sonra her şey çok zor geçecek ve 50 yıl sürecek’ demişti. Ne yapmamız gerekir? Berrak bir faaliyet içinde olmak” şeklinde konuştu.

"Seattle Günlüğü" başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12