Çiftçilere dron ile ilaçlama anlatıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde çiftçilere insansız hava aracı (dron) ile ilaçlama hakkında bilgi verildi.

Bafra Ziraat Odası’nda yapılan bilgilendirme toplantısında, özel bir şirketin havacılık sorumlusu Bilgi Terlemezoğlu, Harita Mühendisleri Kadir Akyıldız ve Üzeyir Karaduman tarafından son yıllarda tarım alanında haritalama, ölçüm, gübreleme, hastalık, zararlı tespiti ve ilaçlama alanlarında kullanılmaya başlanan insansız hava aracının özellikleri anlatıldı. İlaç taşıma kapasitesi ile daha üstün özellikleri bulunan tarım ilaçlama dronu, zaman ve işgücü avantajının yanı sıra iş güvenliği de sağladığı ifade edildi

Bilgilendirme toplantısına İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve çiftçiler katıldı.