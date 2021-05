Çiftçilere 60 bin çilek fidesi dağıtıldı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde marka haline gelen Engiz çileğinin fidesi kaymakamlık önünde çiftçilere hibe olarak dağıtıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 9 mahalleden 15 çiftçiye 60 bin hibe destekli sertifikalı fide dağıtıldı.

19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek yaptığı açıklamada, "19 Mayıs ilçesinde sürdürülebilir tarım kapsamında 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında üreticilerimize çilek fidesi ile malç naylon hibe verildi. Proje kapsamında çiftçilerimize damlama sulama sistemleri kurulup modern üretim teknikleri kullanılacak” dedi.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da, "İlçemizde tarım her alanda gelişiyor. 19 Mayıs ilçemizin bir markası olan tadı, kokusu ve lezzeti ile ön plana çıkan Engiz çileği bütün çiftçilerimizin tercihi olma yolunda ilerliyor. İlçemizde şu an 50 çiftçi tarafından yaklaşık 100 dekar alanda üretilen Engiz çileğine her geçen gün talep artıyor. Tarım zengini 19 Mayıs ilçemizde çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.