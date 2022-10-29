CHP’den alternatif kutlama

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve birçok STK’nın katılımıyla alternatif kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıl dönümü Samsun’da coşkuyla kutlandı. Resmi kutlamalarının yanı sıra CHP ve STK’lar Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunma ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını belirtti.

Törende konuşan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “Samsun’dan kurtuluş mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’de cumhuriyeti kurduğu günden bugüne cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Samsun şehrinde insanların yüksek katılımıyla kutluyoruz. Tüm herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, “Ulusumuzun ağır bedeller ödeyerek var ettiği cumhuriyetimiz bugün 99 yaşında. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutkunda veciz ifadesiyle en büyük bayramımız Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

Samsunspor çelenginin yeri 2 kez değiştirildi

Törende ayrıca Samsunspor Kulübü’de çelenk bıraktı. Samsunspor Kulübü Derneği Müdürü Metin Koçer ve altyapıdan 2 futbolcu, Samsunspor çelengini anıta bırakacağı sırada CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, “Çelenk CHP’nin çelenginin önünde olmaz, oradan alın” dedi. Çelenk daha sonra başka bir yere bırakıldı. Ardından da ÇYDD temsilcisi açıklama yapacağı zaman yine Samsunspor çelengi konulduğu yerden alınarak başka bir yere taşındı. Atatürk Anıtı’nda 100’e yakın çelenk varken, Samsunspor çelenginin 2 kez yerinden kaldırılıp başka bir yere taşınması bazı vatandaşların tepkisini çekti.