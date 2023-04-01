CHP Samsun’da aday adaylarını tanıttı

SAMSUN (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı, milletvekili aday adaylığı için başvuran 31 aday adayını düzenlenen törenle tanıttı.

CHP Samsun’daki milletvekili aday adayları, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen törenle tanıtıldı. Törende başvuruda bulunan 31 aday adayının tek tek ismi okunarak, özgeçmişi okundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında önce Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ardından da İl Başkanı Fatih Türkel, gelen herkese teşekkür ederek, 31 aday adayına başarılar diledi.

Türkel’in konuşmasının ardından söz alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, “100 yıl önce mavi gözlü dev adam Samsun’dan yola çıktı, Kurtuluş Savaşı’nı verdi ve cumhuriyeti ilan etti. Tüm mazlum ülkelere örnek oldu. O genç cumhuriyeti örnek alarak bağımsızlığını koruyan ve emperyalizme karşı gelen birçok ülke oldu. 100 yıl sonra tekrar görev bize düştü. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında ağır bir sorumluluğun altına girdik. O gün emperyalizme direnen Mustafa Kemal ve arkadaşları yetkiyi halka verdi. 100 yıl sonra bu görev tekrar bize düştü” dedi.