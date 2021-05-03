Çevreye duyarlı fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu

Gençlerin Kadrajından: “Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması” sonuçları açıklandı.

2016 yılından bu yana Samsun Eurodesk Temas Noktası olarak faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 16 Nisan 2021 son başvuru tarihli Gençlerin Kadrajından: Çevreye Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması sonuçları belli oldu.

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ikamet eden, 18-30 yaş aralığında 20’ye yakın gencin çevre duyarlılığı, kaynak verimliliği, geri dönüşüm gibi bir çok temada çektikleri fotoğraflar ile katılım sağladığı yarışma sonucunda; birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen fotoğraf sahipleri şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Turgay Asiltürk-Tokat. İkincilik Ödülü: Alaattin Ünel-Çorum. Üçüncülük Ödülü: Kübra Çelik-Samsun.

Yarışma duyurusunda detaylandırılan birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri sahiplerine Ramazan Bayramı sonrasında Samsun’da OKA Genel Sekreterlik Binası ile Çorum ve Tokat Yatırım Destek Ofislerinde düzenlenecek törenlerle takdim edilecek.