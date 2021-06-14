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Cenazeye giden imam kaza yaptı

Samsun’da cenazeye giden imamın aracı yoldan çıkıp su kanalına girerken, imam kazayı yara almadan atlattı.

SAMSUN 14.06.2021, 09:26
Cenazeye giden imam kaza yaptı

Samsun’da cenazeye giden imamın aracı yoldan çıkıp su kanalına girerken, imam kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Reşat A.(52) idaresindeki 55 NK 563 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İmamın, 19 Mayıs ilçesinin Kertmen Mahallesi imamı olduğu ve bir akrabasının cenazesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.
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