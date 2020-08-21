Çelebi: "Derneğimiz suçluyla mücadele edecek bir sivil yapıdır”
İÇİŞLERİ BAKANLIĞIN ONAYIYLA FAALİYET YETKİSİ ALAN VE BİR ÇOK İLDE TEMSİLCİLİKLER AÇAN SAMSUN ÖZEL DEDEKTİFLİK BÜROSU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİLAL ÇELEBİ, TÜRKİYE GENELİNDE DEDEKTİFLİK DE İLK RESMİ SİVİL YAPI OLDUKLARINI SÖYLEDİ
İçişleri Bakanlığının onayıyla faaliyet yetkisi alan ve birçok ilde temsilcilikler açan Samsun Özel Dedektiflik Bürosu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çelebi, "Derneğimiz devletimize her konuda istihbarat sağlayacak, suçluyla mücadele verecek bir sivil yapıdır” dedi.
Dernek olarak halkın hizmetinde olduklarını belirten Çelebi, “Derneğin amaç ve ilkeleri her türlü hukuksal girişimi yapmak, temsil etmek, gerektiğinde dava açmak veya açılan davalarda üyeleri adına taraf olmak, özel dedektiflik, danışmanlık ve araştırmacılık alanlarında yapılacak olan yasa, yönetmelik, tüzük ve mevzuatların oluşumunda görüş ve önerilerini resmi kurum ve kuruluşlara sunmak, etkin katılımda bulunmak ve kurulacak her türlü komisyonlarda yer almak. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine suçları araştırmak, takip etmek ve devlet yetkililerle bilgi alışverişi yapmak, hukuksal girişimi sağlamaktır. Tüzük gereği faaliyetlerimizde karşılıksız kamu yararına hizmet etmekteyiz. Türkiye geneli temsilcilerimiz sahada halkın mağduriyetlerini gidermektedir. Dava açma, davalara müdahil olma yetkisinde yer alınmaktadır. Derneğimiz İçişleri Bakanlığının onayıyla faaliyet yetkisi almıştır. Devletimize her konuda istihbarat sağlayacak, suçluyla mücadele verecek bir sivil yapıdır” diye konuştu.
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