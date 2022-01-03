ÇDH’de yatak kapasitesi 320’ye çıkarıldı

Çarşamba Devlet Hastanesi’nde 250 olan yatak kapasitesi 2022 yılı itibarıyla arttırılarak 320’ye çıkarıldı.

Samsun’un en büyük 3. kamu hastanesi olan Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yatak kapasitesi arttırıldı. 2019 yılının başlarında 250 yatak sayısı ile yeni hizmet binasında faaliyete açılan Çarşamba Devlet Hastanesi geçen sene de 295’e yükseltildi. Bu sene ise bu rakam 320’ye çıkarıldı.

Samsun’un en büyük 3. kamu hastanesi olması ile birlikte sorumluluğu bir kat daha artan Çarşamba Devlet Hastanesi, arttırılan yatak sayısı ile böylelikle bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldi.

Yapılan bu yenilik ile ilgili Çarşamba Devlet Hastanesi tarafından hayırlı olması dileğinde bulunuldu.