Son Dakika
Bir ay içinde 3 milyondan fazla öğrenci, veli ve öğretmene kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık eğitimleri verildi
Çatı katı çıkış boşluğunda asılı bulundu
Samsun’da bir kişi evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde ölü bulundu.
SAMSUN 07.05.2022, 10:02
Samsun’da bir kişi evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin O. (60) yakınları tarafından evinin 3. katındaki çatı çıkış boşluğunda asılı halde buldu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Hüseyin O.’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.