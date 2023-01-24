Çarşamba’ya mobil atık getirme merkezi

Çarşamba Belediyesi çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşüm bilincini desteklemek amacıyla ilçenin belirli noktalarına ‘mobil atık getirme merkezleri’ kurdu.

Çarşamba Belediyesi ilçede sıfır atık bilinci oluşturmak, geri dönüşümü desteklemek ve israfın önüne geçerek kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Çarşamba’nın belirli noktalarına mobil atık getirme merkezleri kurdu. Merkezdeki atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Mobil merkezlerde kağıt, karton, plastik, cam atık, metal atık, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pil toplanılarak geri dönüşüme kazandırılacak. İlçenin belirli noktalarına yerleştirilen mobil merkezlerin sayılarının da zaman içinde arttırılması planlanıyor. Çarşamba Belediyesi 1. Sınıf Atık Toplama Merkezinin inşaatına da yakın zamanda başlıyor. Tesis tamamlandığında mobil atık getirme merkezlerindeki atıklar, 1. Sınıf Atık Toplama Merkezinde toplanarak geri dönüştürülecek.

Geri dönüşümün önemini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde geri dönüşüm bilincini yerleştirmek, israfın ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda Çarşambamızın belirli noktalarına mobil atık getirme merkezleri kurduk. Plastikler, bitkisel yağ atıkları ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar doğaya atıldığında çevre kirliliğine sebep olmakta, dünyamıza zarar vermekte. Mobil atık getirme merkezlerimiz ile bu durumun önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Biz Çarşamba Belediyesi olarak geri kazanılabilir atık ve diğer atık olmak üzere, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapının oluşturulması, geliştirip yaygınlaştırılması amacıyla sahada yerleştirdiğimiz mobil atık merkezlerimiz ile plastik, kağıt, metal, cam, bitkisel, atık yağ, atık pil gibi atıkların ayrıştırılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Toplama Merkezimizin inşaatına da yakın zamanda başlıyoruz. Mobil atık getirme merkezlerindeki atıklar, 1. Sınıf Atık Toplama Merkezinde toplanarak geri dönüştürülecek” dedi.

“Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz”

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sıfır atık ve çevre bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Halit Doğan, “2022 yılın Çarşambamızda 3 bin 350 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. ’Bizde temizlik sevgi işi’ diyerek, ilçemizi daha temiz ve güzel bir hale getiriyoruz. Göreve geldiğimizden beri Çarşambamızda 143 mahallemizin tamamına çöp toplama hizmeti götürüyoruz. İlçemizde kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına yeni nesil yer altı ve yer üstü çöp konteyneri sistemi ile hemşehrilerimize hizmet sağlıyoruz. Çarşambamızda çevre kirliliğine yol açan kanalizasyon ve koku sıkıntısının önüne geçecek olan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinde de son yaklaşıldı. Daha da temiz bir Çarşamba için ilçemizin dört bir köşesinde özveriyle çalıyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz mobil atık getirme merkezlerini de bu manada çok değerli buluyorum. İnşallah Çarşambamız için her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.