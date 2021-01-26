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Çarşamba’ya kapsamlı kütüphane

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi, yakın zamanda başlayacak çalışmalarla daha modern ve güzel bir alanda hizmet verecek. Yeni kütüphane binasının konsepti, Türkiye’de ilk olacak.

SAMSUN 26.01.2021, 17:11
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Çarşamba’ya kapsamlı kütüphane

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan İlçe Halk Kütüphanesi, yakın zamanda başlayacak çalışmalarla daha modern ve güzel bir alanda hizmet verecek. Yeni kütüphane binasının konsepti, Türkiye’de ilk olacak.

Çarşamba Kaymakamlık binasın alt kısmında yer alan ve diğer illere oranla kitap okuyan abone kaydının fazla olduğu bilinen Çarşamba Halk Kütüphanesi, fiziki şartlarının yetersizliğinden dolayı yeni binaya geçeceği söylendi. Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk, Çarşamba Halk Kütüphanesinin faaliyete geçecek olan yeni binası hakkında açıklamalarda bulundu. Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk, Çarşamba Halk Kütüphanesinin yeni binasının nerede ve nasıl dizayn edileceğine yönelik önemli bilgiler paylaştı.

Son incelemeler yapılacak

Kütüphanenin hayata geçirilmesi için gerekli protokolleri anlatan Kamil Öztürk, “Yazışmalarımızı, protokolümüzü yaptık. Avan projesi hazırlanıyor. O avan projesi hazırlandıktan sonra Kütüphane Daire Başkanlığından, Kütüphane Genel Müdürlüğünden ve Kültür Bakanlığından müdürlerimiz yeniden gelecekler bakacaklar. Yerinde yapılacak son incelemeden sonra biz maksimum 3 ay içerisinde kütüphane çalışmalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Temmuz ağustos gibi de kütüphanemizin açılışını yaparız diye umuyoruz. Yaklaşık 2 buçuk milyonluk bir bütçe ayrıldı. Bakanlık tarafından içerisine çok farklı bir şey yapılacak dizayn yapılacak" dedi.

"Böyle kapsamlı bir kütüphane yok"

Yapılacak kütüphanenin birçok faaliyete olanak sağladığına değinen Öztürk, "Bu kütüphanenin içerisinde çocuk kütüphanesi, bebek kütüphanesi, konferans salonları, söyleşi alanları, çay içme alanları, kitap kafe gibi hepsini bir arada düşündüğümüz bir çalışma olacak. Türkiye’de alışveriş merkezi içerisinde herhangi bir böyle kapsamlı bir kütüphane yok. Yaklaşık 200 kişilik bir konferans salonu bulunacak orayı tahsis ettik hem de altlı üstlü kullanılabilecek çok refah ve geniş bir alan tahsis ettik açık terası olan yani çok güzel" şeklinde konuştu.

Ortak çalışma

Kütüphanenin oluşturulacağı yeri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Öztürk şöyle devam etti: "Bizim kütüphane olarak düşündüğümüz yer, alışveriş merkezi içerisindeki 750 metrekarelik bir alanda tamamen belediyemize ait olan alışveriş merkezini Kütüphane Daire Başkanlığı ve Kütüphane Genel Müdürlüğü ile beraber yapacağımız bir çalışma. Biz onlara herhangi bir ücret talep etmeden işleme veriyoruz. Bütün iç teçhizatlarını kendileri yapacaklar. Burada gerçekleşen proje çalışması Türkiye’de bir ilk olacak."

"Kütüphanemizin güzel bir yerde olması gerekiyor"

Kütüphanenin abone sayısının diğer illere kıyasla fazla olduğunu vurgulayan Öztürk, "Çarşamba diğer ilçelere kıyasla da abone sayısı 10 binlerde olan bir kitleye sahip. Kütüphanelerde biliyorsunuz iki ayda bir üç ayda bir gitmediğiniz takdirde o abonelik bitiyor. Yani bu halde 10 Bin abone sayısı bizim için çok kıymetli o yüzden oradan gelecek herhangi bir beklentiyi biz tamamen bir kenara bıraktık. Böyle bir şeyde de kütüphanemizin güzel bir yerde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Çarşambaya yakışmayan bir kütüphaneydi"

Yapılacak kütüphanenin hedeflerinden bahseden Özel Kalem Müdürü Öztürk, "Hedefimiz kapasiteyi arttırmak. Biz de çocukluğumuzda gittik ve çarşambaya yakışmayan bir kütüphaneydi. Kaymakamlığın altında belki de çoğu gencin bilmediği bir yerdedir. Gidip de bulamadığı bir yerdedir. Şimdi burada hem alışveriş merkezinin içinde olması aile gelecek alışveriş merkezinde alışverişini yaparken çocuğunu da bir daha ilgilenmek zorunda kalmayacak. Çocuğunu bırakacak bebek kütüphanemizde bakıcısı, eğitmeni olacak kişi orada çocuğuna bakıcı tarafından bakılırken kişi rahatça bir alışverişini yapacak. Hem çocukları küçüklükten kitap sevdirmeyi de esas alan hedefimiz bu. Okur sayımızın da artacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu.
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