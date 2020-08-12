Çarşamba’ya hafızlık kursu

Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz, ilçeye Hafızlık Kur’an Kursu’nun açılacağını açıkladı.

Çarşamba ilçesine açılmak üzere hazırlanan hafızlık Kur’an kursu hakkında Müftü Osman Karagöz, "Adı şimdilik Hamza Aslan Kur’an Kursu olarak açılacak olan kursumuzda Çarşambamıza hafızlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ancak Kur’an kursu binamızın kapasitesi Çarşambamıza yeterli gelmemektedir. Çarşambamıza daha büyük ve daha modern bir Kur’an kursu kazandırmak amacıyla kaymakamımız ve belediye başkanımızın önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda, Beylerce Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 6 katlı yaklaşık 3 bin 750 m2 civarında olan binayı devletimiz büyükleri tarafından Çarşamba Müftülüğümüze Kur’an kursu hizmetinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bu binanın Kur’an kursu binası olarak yatılı Kur’an kursu projesine uyarlanabilmesi için vatandaşların desteğine ihtiyacımız var. Hayırsever vatandaşlarımızdan yeni Kur’an kursu binamızın bir an önce hizmete başlayabilmesi için yardım bekliyoruz" dedi.