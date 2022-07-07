Çarşamba’ya 50 hektarlık Orman Park

Çarşamba Belediyesi’nin yürüttüğü 50 hektarlık alanda B tipi mesire alanı olarak hayata geçirilen Orman Park’ta çalışmaların birinci etabı tamamlandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin güzelliklerini ortaya çıkarmak ve her yaş grubundan insanın eşsiz tabiat manzarası eşliğinde keyifle vakit geçireceği alanları kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Orman Park’ta çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Hürriyet-İstiklal mevkisinde bulunan 50 hektarlık alanda B tipi mesire alanı olarak hayata geçirilen Çarşamba Orman Park’ta çalışmalar tamamlandığında kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporu turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri alan hizmete sunulacak.

Karadeniz’in en geniş kumsal bandı

Orman Park ile insanların sevdikleriyle birlikte hoş vakit geçirebileceği, kültürel faaliyetlerin yanı sıra birçok spor branşıyla ilgilenebilecekleri büyük bir yeşil alan Çarşambalılara kazandırılıyor. Karadeniz Bölgesi’nin en geniş kumsal bantlarından birine sahip olmasının yanı sıra içerisinde yer alan fıstık çamları ile eşsiz bir doğal güzelliğe de içinde barındırıyor. Çarşamba Belediyesi tarafından, eşsiz doğal güzelliğe sahip alanın düzenleme çalışmaları ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılıyor. Mesire alanında, günübirlik gelecek ziyaretçiler için orman içi ve deniz kenarında yer alacak kır kahvesi, kır lokantası, büfeler, serbest oyun alanları, kameriyeler gibi hizmet birimleri yer alacak.

Çarşamba’ya değer katacak bir turizm alanını ilçeye kazandırdıklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mız eşsiz doğa manzarasıyla kendine hayran bırakan bir ilçe. Biz de ilçemizin bu güzelliklerini ortaya çıkarmak, hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Çarşamba’mıza gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak, ilçemizi en güzel şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sebeple mesire alanımızda, kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşarak Çarşamba’ya gelen ziyaretçiler için sadece kuş seslerini duyabilecekleri huzur dolu bir ortamda eğlenebilecekleri, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri yerler ve atölyeler hazırlanıyor. Orman Parkı’mız çam ağaçlarının arasında, özgürce nefes alıp kuş sesleri eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarabileceğimiz bir yer. Burada piknik alanlarımızı, barbekümüzü, pide salonumuzu faaliyete geçirdik. Ormanımızın içinde upuzun bir yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor. Çok geniş bir sahil bandına sahibiz sahil, kumsal alanımızda da çalışmalarımız devam ediyor. Sadece yazın değil kışın da kullanıma elverişli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Alanımız faaliyete geçti, hemşerilerimiz Orman Parkı’mıza aileleri ve sevdikleriyle gelip pikniklerini yaparak güzel havanın tadını çıkarıyorlar” dedi.