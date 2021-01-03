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Çarşambaspor’da Erokspor maçı hazırlıkları başladı
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin 16. haftasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının çalışmalarına Adapark Tesisleri’nde başladı.
SAMSUN 03.01.2021, 16:44
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Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin 16. haftasında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının çalışmalarına Adapark Tesisleri’nde başladı.Çarşambaspor, Ispartaspor beraberliğinin ardından devre arası öncesi karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kenan Yelek yönetiminde antrenmanlarını sürdüren futbolcuların istekli görüntüleri gözlerden kaçmadı.
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