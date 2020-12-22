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Çarşambaspor’da Erbaasor mesaisi
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, Perşembe günü sahasında yapacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına başladı.
SAMSUN 22.12.2020, 16:29
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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, Perşembe günü sahasında yapacağı Erbaaspor maçının hazırlıklarına başladı.TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, geçen Pazar günü Osmaniyespor ile deplasmanda oynadığı maçı 0-0’lık skorla tamamlamasının ardından evine döndü. Yeşil-beyazlı takım, hız kesmeden 15. haftada kendi sahasında konuk edeceği Erbaaspor maçına Adapark Tesisleri’nde yağmur altında yaptığı idmanla hazırlanıyor.
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