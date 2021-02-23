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Çarşambaspor’da Arhavispor mesaisi başladı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Arhavispor maçının hazırlıklarına başladı.

SAMSUN 23.02.2021, 15:12
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Çarşambaspor’da Arhavispor mesaisi başladı

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Arhavispor maçının hazırlıklarına başladı.

Çarşamba Adapark Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Çarşambaspor’da Teknik Direktör Kenan Yelek, antrenman öncesi yaptığı açıklamasında galibiyet değerlendirmesinde bulundu. Yelek, "Oynamak istediklerimizi tam anlamıyla yapamasak da, Maçı aldığımız için mutluyuz. ilk yarı gol yiyene kadar iyi oynayan bizdik. Orda onu futbolcu arkadaşlar mücadele ettiler görev verdiğimiz arkadaşlar en iyi şekilde oynamaya çalıştı. Dediğim gibi burada sonuç almak önemli" şeklinde konuştu.

"Bu haftaki maçta daha çok eksiğimiz var"

Her maçta verilen mücadele ve takımdaki eksiklerden bahseden Teknik Direktör Kenan Yelek, "Her şeye rağmen futbolcu kardeşlerim ellerinden gelen gayretleri verdiler. O konuda çok memnunum hepsinin alnından öpüyorum. Mücadele, istek ve arzularından dolayı. Daha fazla puan alabilir miydik, alabilirdik ama tam kadro olsaydık alabilirdik. Çünkü bu sezon biz yeni çıkmış bir takımız, bilmediğimiz bir ligdeyiz. Bunun sıkıntılarını zaman zaman yaşıyoruz. Şu anda ilk 5’in içindeyiz. Bu hafta yine hem cezalı oyuncumuz var. Hem Kemal sakat, Tugay cezalı, Cihat’ı ise Çatalca maçında 45. dakikada oyundan çıkarmak zorunda kaldık, ayağı kötü. Bu hafta ki maçta daha çok eksiğimiz var. Kovid-19 karantinasından dönen var ama kaç gündür antrenman yapmıyorlar yani bunu sıkıntılarını yaşıyoruz. Bakalım oraya da puan ve puanlar almak için gitmek istiyoruz. Her maç zor. İnşallah oradan arzu ettiğimiz bir sonuç ile döneriz" ifadelerini kullandı.

"Kadro kurmakta zorlanıyoruz"

İkinci yarının başlamasından itibaren yaşanan aksilikler üzerine kadro kurmada zorluk yaşadıklarını vurgulayan Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "Gölcük maçından beri bize inanın kadro kurarken zor kuruyoruz. 9 tane korona virüs vakası, kırmızı kartlar, sakat oyuncular gibi olaylar kadro kurmamızı zorlaştırdı. Mevkisinde olmayan kişileri başka mevkide oynatmak zorunda kaldık. Mesela Veysel normalde forvet arkası oynayan bir arkadaşımız ancak son maçta sağ bek oynatmak mecburiyetinde kaldık. Selahattin’in Covid-19’a yakalanması forvet hattında sıkıntılar oluşturuyor. Eksikliklerimiz var" cümlelerine yer verdi.

Çarşambaspor’da futbolcular, korona virüs testlerinin sonuçlarına göre Arhavispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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