Çarşamba’nın LGS gururu

Çarşamba Değirmenbaşı Ortaokulu öğrencisi Ahmet Furkan Pekşen, 500 tam puan alarak Türkiye 1’incisi olan 193 öğrenci arasında yer aldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye 1’incisi olan Çarşambalı Ahmet Furkan Pekşen’i makamında ağırlayarak tebrik etti. Başkan Halit Doğan, Türkiye 1’incisi olan Ahmet Faruk Pekşen ile Değirmenbaşı Ortaokulu Müdürü Ahmet Çiçekdenk ve Müdür Yardımcısı Ertuğrul Gökoğlu’nu makamında ağırladı. Başkan Doğan, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Doğan, “Çarşamba’mız LGS’de Türkiye 1’incisi çıkardı. Öğrencilerimizle, gençlerimizle gurur duyuyoruz. Ahmet Furkan kardeşimiz çok çalışmış, çok emek vermiş. Çarşamba’mızın gururu oldu. İnşallah ileride daha da büyük başarılarını duyarız. Hem kendisini tebrik edip başarılarının devamını diledik hem de öğretmenleriyle bir araya geldik. Biz gençlerimizin yanlarında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.