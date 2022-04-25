Çarşambalılardan birlik ve beraberlik vurgusu

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu geleneksel iftar programında buluştu. İftarda konuşan Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, “Derneğimizin ne kadar büyük bir aile olduğuna bugün burada bir kez daha şahit olduk” dedi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği binasında gerçekleşen iftar organizasyonuna, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, emekli Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Hakan Özcan, Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Çarşamba Kızılay Şube Başkanı Uğur Gökçe, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı

Düzenlenen iftar yemeği sonrası konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, geleneksel hale gelmiş iftar yemeğine yoğun ilgi gösteren dernek üyelerine ve ailelerine teşekkür ederek, “Derneğimizin ne kadar büyük bir aile olduğuna bugün burada bir kez daha şahit olduk. Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Birliğimiz, beraberliğimiz ve yardımlaşmamız daim olsun. Bu mübarek ayın sonlarına yaklaşırken tüm yönetim kurulu üyelerimiz adına her yıl yönetim kurulumuz, dernek üyelerimiz ve kıymetli ailelerini bir araya getiren iftar yemeğimize bu yıl da gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürlerimizi sunuyor, Ramazan Bayramınızı içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.