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Çarşambalı kadın ragbici Avrupa’da ilk 5’e girdi

Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Kadın Ragbi Takımı sporcusu Sedanur Bolat, milli takım forması ile Avrupa 7’li Ragbi Trophy serisinde en çok sayı yapan ilk 5 sporcudan biri oldu.

SAMSUN 18.06.2022, 13:59
Çarşambalı kadın ragbici Avrupa’da ilk 5’e girdi

Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Kadın Ragbi Takımı sporcusu Sedanur Bolat, milli takım forması ile Avrupa 7’li Ragbi Trophy serisinde en çok sayı yapan ilk 5 sporcudan biri oldu.

Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Kadın Ragbi Takımı sporcusu Sedanur Bolat, milli takım seçmelerinin ardından Büyük Kadınlar 7’li Ragbi Milli Takımı’na seçilmişti. Büyük Kadınlar 7’li Ragbi Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa 7’li Ragbi Trophy Serisi 1. ayak müsabakalarına katıldı. Büyük Kadınlar 7’li Ragbi Milli Takımı müsabakalarda oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü kazandı.

Zagreb’de gerçekleştirilen Avrupa 7’li Ragbi Trophy Serisi 1. ayak müsabakalarında Büyük Kadınlar 7’li Ragbi Milli Takımında milli formayı terleten Çarşamba Belediyespor Kulübü Ragbi Takımı sporcusu Sedanur Bolat İngiltere, İtalya, Portekiz, İsveç, Danimarka ve Gürcistan gibi ragbi branşında güçlü olan takımların yarıştığı bu büyük organizasyonda en çok sayı yapan ilk 5 sporcu arasına girerek hem Türkiye’yi hem de Çarşamba Belediyespor Kulübü Büyük Kadın Ragbi Takımı’nı gururlandırdı.

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