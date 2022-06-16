Çarşamba’da yöresel yemek yarışması

Çarşamba Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Yöresel Yemek Yarışması’ ile maharetli eller jüri karşısına çıkıyor.

Çarşamba Belediyesi’nin Türk Mutfağı Haftası’na özel başlattığı ‘Yöresel Yemek Yarışması’nın finali; Yeşilırmak Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan Yöresel Yemek Şenliği’nde yapılacak. 18 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleşecek olan Yöresel Yemek Şenliği’nde; yöresel ikramlar, yöresel el ürünleri standı, canlı müzik de yer alacak.

Düzenlenen programda gurme, eğitmen şef Haldun Tüzel, şef Uğur Gömeç ve şef Ercan Yılmaz lezzetli yemeklerin tadına bakacak. Ön elemeyi geçen 10 yarışmacı, jüri önünde yarışacaklar. Yarışmanın 1’inci, 2’nci ve 3’üncüsünü sürpriz hediyeler bekliyor.

Çarşamba’da lezzet rüzgârlarının eseceği yarışmada Çarşambalı kadınlar; annesi, kayınvalidesi, halası ya da elinin lezzetine güvendiği bir büyüğü ile ekip halinde yarışacak. Hünerli eller, kuşaktan kuşağa lezzet aşılayacak. Kazananları sürpriz hediyelerin beklediği yarışma finalinde, yöresel yemeklerin sergilendiği stantlar da yer alacak.

Yöresel Yemek Yarışması’nda büyükler ve küçükler iş birliği yaparak ekip halinde yarışacaklar.