Çarşamba’da TYP kura çekilişi
İŞ-KUR VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TYP (TOPLUM YARARINA PROJE)KAPSAMINDA İSTİHDAMINA İLİŞKİN KURA İLE ÇARŞAMBADAKİ OKULLARA ÇOK SAYIDA TEMİZLİK, BAKIM-ONARIM VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILDI.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında okullara temizlik, bakım-onarım ve güvenlik görevlisi alımı yapıldı.
Çarşamba’daki okullara personel alımı için kura çekilişi Çarşamba 2. Noteri huzurunda Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekilişinde olması gereken vatandaşlar içeriye pandemi dolayısıyla alınamadı. Görevliler ve içeriye alınan birkaç vatandaşın ateşine bakılıp aynı zamanda HES kodlarının sorgulandığı gözlerden kaçmazken katılan vatandaşların gözlemci sıfatıyla kuraya girdiği de alınan bilgiler arasında.
614 kişi başvurdu, 108 kişi alınacak
Okullarda güvenlik personeli olarak çalışmak için 132 kişi başvurdu. Bunlardan 16’sı asil ve 8’i yedek olarak kurayla belirlendi. Temizlik bakım-onarım için ise 482 kişi başvurdu. Bunlardan da 92 kişi asil, 46 kişi yedek olarak belirlendi. Çekilen kura sonuçlarının yarın açıklanacağı bildirildi.
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