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Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 09.08.2021, 14:53
Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta bulunan sinyalizasyon lambalarının çalışmaması nedeniyle kontrolsüz şekilde geçiş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki 55 M 6314 plakalı servis minibüsü, Samsun istikametine seyir halinde ilerleyen Hasanov A. yönetimindeki 99 TL 780 Azerbaycan plakalı tır ve daha sonra Murat Ö. yönetimindeki 55 AL 899 plakalı otomobile çarptı. İki araca çarpan minibüs yol kenarında bulunan aydınlatma direğine de çarparak durabildi.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü M.Y. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 112 acil ambulans ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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