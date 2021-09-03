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Çarşamba’da trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN 03.09.2021, 17:07
Çarşamba’da trafik ışıklarında kaza: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu üzeri Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrettin E.’nin kullandığı 69 AAC 160 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta duran Yaşar B. idaresindeki 54 YN 255 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucu hafif ticari araç sürücüsü Hayrettin E. yaralandı.

Kazazede, 112 acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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