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Çarşamba’da TKDK destekleri anlatıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 11. başvuru çağrısı kapsamında "Yatırımcı Görüşmeleri Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

SAMSUN 25.01.2022, 17:06
Çarşamba’da TKDK destekleri anlatıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) 11. başvuru çağrısı kapsamında "Yatırımcı Görüşmeleri Tanıtım Toplantısı" gerçekleştirildi.

TKDK 11. başvuru çağrısı kapsamında düzenlenen "TKDK 11. Çağrı Programı: Yatırımcı Görüşmeleri Tanıtım Toplantısı", Çarşamba Ticaret Borsası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, yatırımcılara yönelik hibe desteğinin ve 11. çağrı ile desteklenecek olan sektörlerin bilgilerini aktardı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) ve TKDK öncülüğünde yapılan toplantıda TKDK İl Koordinatörü Bülent Turan, Samsun olarak önceki yıllarda 1200 küsur projeyi hibe destekleri kapsamında tamamladıklarını belirtti. Samsun bölgesi adına önemli projelere imza attıklarını ifade eden Turan, “2008 yılından bu yana büyük ölçekli yatırım değeri olan projeler tamamladık. Bu kapsamda binlerce kişiye istihdam sağladık. Gerçekleştirdiğimiz projeler kapsamında devlet desteğini üretici ve yatırımcılarımızla buluşturduk. Samsun’da sürdürdüğümüz faaliyetlerle birçok iş yerlerini Avrupa Birliği standartlarına kavuşturduk” dedi.

40 milyon euroluk AB kırsal kalkınma hibesini üretici ve yatırımcılara sunacakları bilgisini veren Turan, şunları söyledi:

“Bu rakam hibe desteğinin ne kadar ciddi bir yatırım olduğunu ifade etmektedir. 40 milyon euro sadece kamu katkısı olarak Tarım ve Orman bakanlığımızın verecek olduğu bir hibedir. Bununla birlikte istihdam sağlanacak, mevcut istihdam artacak, tarımsal kalkınma desteklenecek ve akabinde tarımsal arsalarımız değerlenecektir. Bu desteğin de en önemli hususu Katma Değer Vergisi (KDV)’den muaf tutulacağıdır. 11. çağrımız yüzde 55, yüzde 65 hibe desteği ve KDV muafiyeti olarak açıklanmıştır. Devlet desteğinden yararlanabilmeniz için kılavuz ise açıktır. Samsun İl koordinatörlüğümüz ve deneyimli ekibimiz sayesinde işletmenizin desteklerden yararlanabilmesi için tüm gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. 11. çağrı ile desteklenecek olan sektörlerimiz şu şekildedir: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve işlenmesi, domates salçası, pirinç ve çeltik işleme ve paketleme, süs bitkisi, kesme çiçek yetiştiriciliği, fide ve fidan yetiştiriciliği, mantar ve kompost üretim tesisleri, arıcılık, kültür balıkçılığı, kırsal turizm ile yeme, içme ve konaklama tesisleri, yenilebilir enerji, el sanatları ve katma değerli ürün sektörleri hibe desteğinden yararlanabilecektir. Bunların yanı sıra sektörünüze can katan bir diğer husus ise katma değerli ürünlerdir. Yetiştiriciliğini yaptığınız bitkisel bir ürünün örneğin özü, marmeladı, kurusu, toz hali, konserve, sirke ve ürünün diğer mamulleri ürünün katma değersiz yani ham halinden maddi olarak daha değerli olabilmektedir.”

Tanıtım toplantısına ayrıca Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ÇTB Meclis Başkanı Ali Toraman, ÇTB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar ve üyeler katıldı.

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