Çarşamba’da STK dayanışması

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Diş Hekimi Hüseyin Avni Özdemir ve yönetimi, Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Ziyarette Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçak’tan dernekte yürütülen faaliyetler ve dernek üyeleri hakkında bilgiler alan Özdemir ve heyeti, Uçak ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek sorunlarını dinledi.

“Çarşamba’nın STK’ları her zaman dayanışma içinde”

Her bireyin engelli adayı olduğunu belirten ve bu hassasiyete sahip bireyler olarak empati kurmanın unutulmaması gerektiğini ifade eden Özdemir, “Çarşamba’da varlığını sürdüren sivil toplum kuruluşları olarak birbirimizle her zaman dayanışma içerisindeyiz. Bugün Çarşamba Bedensel Engelliler Derneğimizi ziyaret ederek dernek başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Dernek üyelerimiz ile bir araya gelmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, engelli evlatlarımızı büyük bir sabır ve fedakârlıklarla büyüten kıymetli ailelerine teşekkür ediyoruz. Bu fedakarlığa ortak olan ve ilçemizdeki engelli vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak adına faaliyetler yürüten Çarşamba Bedensel Engelliler Derneğimizi kutluyorum” dedi.

Ziyarette, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Soner Sezgin ve Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ömer Bir de yer aldı.