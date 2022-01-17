Çarşamba’da sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Çarşamba ilçesinde kışta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

AK Parti Çarşamba Gençlik Kolları, ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı. Kışta yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama dağıtıldı.

Sosyal yardım projelerine her zaman devam ettiklerini ve bu sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten AK Parti Çarşamba Gençlik Kolları Başkanı Abdulsamet Semiz, “Biz AK Parti Çarşamba Gençlik Kolları Teşkilatı olarak bulunduğumuz konumun sorumluluklarının bilinci ile imkanlarımız doğrultusunda gençlerimiz, çocuklarımız için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda daha önce Çarşamba’mızda köy okullarını ziyaret edip öğrencilerimize bot yardımı yaptık. Küçük kardeşlerimizin gülen gözlerini görmek, sevinçlerine ortak olmak bizler için çok önemliydi. Bu etkinliğimizde de Samsun genelinde etkisini arttıran kar yağısı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızı unutmadık. Belediyemizin mama kapları haricinde biz de şehir merkezine uzak noktalarda mama kaplarına ulaşamayan can dostlarımıza ulaşarak mama verdik. Daha önce de ilçemizde mama kapları, kedi evi ve köpek evi oluşturmuştuk. Gençlik Kolları’ndaki arkadaşlarımızla birlikte birçok projeye imza attık. Çarşamba gençliğini nasıl kazanabiliriz, nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşünüp bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.