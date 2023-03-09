Çarşamba’da sıfır atık bilinci okullarda yarışmaya dönüştü

Çarşamba Belediyesi, “Atığın, yaşam olsun” sloganı ile ilçede bulunan okullarda sıfır atık ve geri dönüşüm bilincinin geliştirmek adına bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı.

Samsun’un Çarşamba Belediyesi, ilçe genelinde geri dönüşüm bilincini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde atık getirme merkezleri oluşturan Çarşamba Belediyesi, son olarak ilçede bulunan okulları kapsayan bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan kampanyada dereceye giren öğrencileri sürpriz hediyeler bekliyor. Aynı zamanda kampanyaya katılan tüm okullara topladıkları atık yağ oranında ödül verilecek.

Tek tek okulları gezen Çarşamba Belediyesi ekipleri hem kampanyaya dair öğrencileri, öğretmenleri bilgilendiriyor hem de okullara atık yağ toplama kutularını teslim ediyor. Kutular doldukları anda belediye tarafından toplanarak yenileri okullara teslim edilecek. Yaklaşık 3 ay boyunca sürecek kampanyada, belediye verileri aylık olarak okullardan topluyor.

“Atığın, yaşam olsun!”

Kampanya hakkında açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Temiz çevre, temiz Çarşamba, temiz vatan’ diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde sıfır atık ve geri dönüşüm bilincine oldukça önem veriyoruz. Bu doğrultuda daha önce ilçemiz merkezindeki çeşitli noktalara atık getirme merkezlerimizi yerleştirmiştik. Şu anda da ‘Atığın, yaşam olsun’ sloganıyla Çarşambamızda okullarımız ile bitkisel atık yağ toplama kampanyamıza başlamış bulunuyoruz. 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu etkiliyor. Bu durumun önüne geçmek bizlerin elinde. Biz de öğrencilerimizden başlayarak bir bilinçlendirme kampanyası başlatmak istedik. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz kampanyamıza katılabilirler. Ekiplerimiz de tek tek okullarımızı ziyaret ederek hem atık yağ toplama kutularımızı yerleştiriyor hem de öğrencilerimizi bilgilendiriyorlar. Öğrencilerimiz atık yağ durumuna gelen bitkisel yağlarını pet şişe gibi kaplar kullanarak ağzı sıkıca kapalı bir şekilde, öğretmenlerinin kontrolünde okullarında bulunan toplama kutularına bırakabilirler. Yaklaşık 3 ay boyunca devam edecek kampanyamızı Dünya Çevre Haftası’nda sonlandırarak öğrencilerimize hediyelerini takdim etmeyi planlıyoruz” dedi.