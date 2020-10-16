Çarşamba’da servis sürücülerine seminer

Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis sürücülerine Halk Eğitim Merkezi’nde seminer verildi.

Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nin organizasyonlarıyla Çarşamba ilçesinde servis taşımacılığı yapan sürücülere verilen eğitim pandemiye uygun şekilde başlarken Halk Eğitim merkezine gelen servis sürücülerinin “HES” kodu sorgulandıktan sonra salona alındı.

Kaza oranlarını en aza indirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi’nde Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nce servisçilere yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerin sunumunu Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Memuru Komiser Gökhan Aybak ve Trafik Büro Amiri Sadık Koç birlikte gerçekleştirdi.

Yaklaşık 50 servis sürücüsünün yer aldığı toplantıda, sürücülere özellikle hız yapmama ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Seminer hakkında konuşan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitmeni Sadık Koç, düzenli olarak denetimlerin yapıldığını ve denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Kurallara uyulduğu zaman cezada, maddi kaybınız da olmaz. İstenmeyen kazalar meydana gelmez, canlar yanmaz. Bunları dikkate alacağınıza inanıyorum. Taşımacılık yapan her kim olursa can taşıdığını bilmeli tedbirlerini ona göre almalıdır" dedi.

Seminer sunum sonrası son buldu.