Çarşamba’da Serdar Tuncer ‘Şiirli Muhabbet’ konferansı

Çarşamba Belediyesi kültür sanat faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer ‘Şiirli Muhabbet’ konulu konferansı ile 9 Haziran Perşembe akşamı Çarşambalı sevenleriyle buluşuyor.

Çarşamba Belediyesi düzenlediği kültür sanat faaliyetleri ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Belediye tarafından düzenlenen program ile 9 Haziran Perşembe akşamı saat 20.30’da yazar ve TV programcısı Serdar Tuncer, Abdullah Paşa Meydanı’nda sevenleriyle buluşuyor. Yoğun katılımın beklendiği programda, Serdar Tuncer’e solist Cihan Yıldız eşlik ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, bu tarz etkinlikler ile vatandaşlarla buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Çarşamba’da kültür sanat alanında yapılan faaliyetlere ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

“Şiirli muhabbetimize herkesi bekleriz”

Çarşamba’da şiirlerle dolu bir akşam yaşanacağını ifade eden Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mızda Serdar Tuncer gibi değerli bir ismi ağırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şiirle, muhabbetle dolu bir akşam olacak. Böyle bir program düzenlememiz yönünde hemşehrilerimizden de büyük talep vardı. Biz de hemşehrilerimizin isteklerini yerine getirmiş oluyoruz. Çok güzel bir program olacağına eminim. 9 Haziran Perşembe akşamı, televizyon programcısı ve yazar Serdar Tuncer "Şiirli Muhabbet" konferansıyla hemşehrilerimizle buluşacak; solist Cihan Yıldız kendisine eşlik edecek. Tüm hemşehrilerimizi konferansımıza bekliyoruz” diye konuştu.