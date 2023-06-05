Çarşamba’da sel teyakkuzu

Samsun ve çevre illerde yaşanan sel sonrasında Çarşamba Belediyesi teyakkuza geçti.

Samsun ve çevre illerde yaşanan kuvvetli yağış sonrasında, birçok il ve ilçelerde sel meydana geldi. Çarşamba’da meydana gelen şiddetli yağışın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ve Çarşamba Belediyesi tarafından Drenaj kanallarının, deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için harekete geçtiklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Yaşanan kuvvetli yağış sonrası teyakkuzdayız. DSİ’ye ait drenaj kanallarının, deniz bağlantılarının sıkıntılı olduğu bölgelerde tarım arazilerinin su altında kalan kısımlarını kurtarmak için çalışıyoruz. Yağıştan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.