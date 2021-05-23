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Çarşamba’da sağanak yağış

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.

SAMSUN 23.05.2021, 17:27
Çarşamba’da sağanak yağış

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.

Çarşamba ilçesinde, meteorolojinin uyarması üzerine ilçede gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı 20 - 25 derece arasında seyrederken, hafta sonu termometreler 15 derecenin altını gösterdi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar sağanak yağışa karşı tedbirlerini alırken, olası sel ve su taşkınlarına karşı sıklıkla uyarılarda bulunuluyor.
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