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Çarşamba’da sağanak yağış
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.
SAMSUN 23.05.2021, 17:27
Samsun’un Çarşamba ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu.
Çarşamba ilçesinde, meteorolojinin uyarması üzerine ilçede gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığı 20 - 25 derece arasında seyrederken, hafta sonu termometreler 15 derecenin altını gösterdi.Meteorolojinin uyarısı üzerine vatandaşlar sağanak yağışa karşı tedbirlerini alırken, olası sel ve su taşkınlarına karşı sıklıkla uyarılarda bulunuluyor.