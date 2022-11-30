Çarşamba’da öğrencilere ücretsiz kültür sanat kursları

Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan kültür sanat kurslarında öğrenciler; halk oyunlarından tiyatroya, zeka oyunlarından el sanatlarına birçok alanda eğitim alıyor.

Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, yeni ilgi alanlarını keşfedebilecekleri kurslar, Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor. Cemil Şensoy Kültür Merkezi ve Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nde kurslar ve kurs kayıtları ise devam ediyor.

Kültür ve sanat kurslarında kursiyerler; zeka oyunları, Türk halk müziği, Türk halk oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, tiyatro ve drama gibi branşlarda istedikleri kurslara katılıp kendilerini geliştirebiliyor. Kurslara başvurmak isteyenlerin Cemil Şensoy Kültür Merkezi’ne gelerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nde, Çarşamba Belediyesi ve TÜGVA iş birliği ile açılan kurslar ve kurs kayıtları da devam ediyor. Merkezde bulunan icathanede, gençler robotik kodlamadan yazılıma kadar eğlenerek öğreniyorlar. El sanatları kursu, değerler eğitimi, ney, rölyef, tezhip, resim, zeka oyunları, Kur’an-ı Kerim ve İngilizce kursları da devam ediyor. Ortaöğretim, lise ve üniversite gruplarına eğitimler verilen Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nde topluma faydalı gençler yetiştirmek hedefleniyor.

Çarşamba Belediyesi Halk Dansları Topluluğu alkış topluyor

Çarşamba Belediyesi Türk Halk Dansları Topluluğu ekipleri, katıldıkları programlardan seyircilerin alkışları ve tebrikleriyle ayrılıyor. 7’den 70’e Çarşambalılar, alanında uzman eğitimcilerden farklı yörelerin oyunlarını öğrenme fırsatı buluyor. Çocuk gurubundan genç ve yetişkin grubuna kadar dersler devam ediyor. Öğrenciler; Samsun, Trabzon, Kafkas, Aydın, İzmir, Artvin, Zeybek yörelerinde oyunlar öğreniyor. Kurslar ve kurs kayıtları sürüyor.

Yeni halk oyunu çalışma odası

Belediye tarafından, halk oyunları ekiplerinin daha donanımlı ortamda çalışmalarını yapabilmeleri için Çarşamba Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Çalışma Odası hayata geçirildi. Küçük yaş grubundan gençler ve büyüklere tüm ekipler derslerini artık bu odada sürdürüyor. Kursiyerler, ihtiyacı karşılamaya yönelik, modern ve donanımlı bir alanda uzman halk oyunları eğitmenleri eşliğinde eğitimler görüyor.