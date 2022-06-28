“Çarşamba’da Kültür Sanat Bir Başka Güzel” sloganıyla Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan Kültür Sanat Kurslarındaki öğrenciler, hazırladıkları program ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile açılan Kültür Sanat Kurslarına katılan kursiyerler hazırladıkları gösteriler ile seyirciyle buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda piyano resitalinden yöresel halk oyunlarına birçok gösteri sergilendi.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Kültür Sanat Kurslarımızda öğrencilerimiz çok çalıştı çok emek verdi. Pandemi sebebiyle bir araya gelemedik. Gençlerimiz çok emek verdiler, emeklerini gösterme fırsatları olamadı, hocalarımız kursiyer öğrencileriyle çok ilgilendiler ama emeklerinin karşılığını gösteremediler. Bu programımız ile emeklerini, çalışmalarını, yeteneklerini göstermiş oldular. Piyanodan kemana, gitardan halk oyunlara birçok güzel gösteri hazırladılar. Hepsini canıgönülden tebrik ediyorum, hayranlıkla izledik. Biz Çarşamba Belediyesi olarak sanattan spora her alanda gençlerimizi desteklemeye, onların yanında olmaya, başarılarını takdir etmeye devam edeceğiz” dedi.

Spor akademisi başarısı

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarının da başarısına değinen Başkan Doğan, “Pandemiden önce spor kurslarında belge almaya hak kazanan öğrencilerimiz ile bir araya gelmiştik. Spor kurslarımız sayesinde geçen yıl yaklaşık 200 Çarşambalı gencimiz hem polis okullarına gittiler hem beden eğitimi ve spor okullarını kazanarak eğitim görmeye başladılar hem de jandarma vesaire gibi diğer meslek gruplarında meslek sahibi oldular. Bu yıl da yine hedefimiz en az 200 gencimizin hayallerindeki mesleğe ulaşmasına katkı sağlamak. Bu sene Çarşamba Emniyetinde 80’e yakın kardeşimiz staj gördü. Bunların tamamına yakını Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında ücretsiz eğitim görerek polis okullarını kazanan gençlerimizdi. Bizim insanımızdaki yeteneği bu sayede görmüş olduk. Kurslarımıza katılan her bir öğrencimize teşekkür ediyor, başarılarından ötürü kutluyorum. Velilerimiz bazen soğukta bazen yağışta çocuklarını getirmek durumunda kaldılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Allah, çocuklarımızın hep güzel günlerini göstersin” diye konuştu.